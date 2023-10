Five Nights at Freddy’s: fanáticos roban pósters y cartones promocionales de la película

Five Nights at Freddy’s es un videojuego de terror que sorprendió al mundo hace una década. Con el paso de los años y el lanzamiento de secuelas, spin-off y novelas, forjó una comunidad muy fiel a su alrededor. Ese fanatismo se notó en el estreno de la película, aunque quizás de las maneras equivocadas.

Desafortunadamente, el estreno de esta cinta de terror dio de qué hablar por las razones equivocadas. En las últimas horas, se viralizaron videos donde se ve a fanáticos que roban mercancía oficial de la película en los cines de México y otras partes del mundo.

De acuerdo con otra publicación en redes sociales, al menos una persona también intentó robar un póster de la película de Five Nights at Freddy’s que se colocó en la calle, pero no tuvo éxito. — n3zk0p (@n3zk0p) October 26, 2023 KAHSJAH unos vatos se intentaron robar el cartel de fnaf 2 veces y los agarro la poli pic.twitter.com/mzRP8ImCOe— girl (@ninetween) October 27, 2023 Estos no fueron los únicos incidentes curiosos que tuvieron lugar en el estreno del largometraje de Five Nights at Freddy’s. Hace unos días te platicamos el caso de un grupo de espectadores que protagonizó una pelea en una función en Londres. headtopics.com

Por otra parte, los espectadores de Estados Unidos pueden ver la cinta en la gran pantalla o desde la comodidad de su casa gracias al servicio de streaming Peacock.

