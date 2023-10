FICM 2023: 'Yürei' y los fantasmas que habitan en las comunidades olvidadas de México

Este 25 de octubre se llevó a cabo la Premiere Internacional de YŪREI (Fanstamas), el largometraje documental de la directora Sumie García Hirata, quien le da voz a una comunidad olvidada en la ciudad capitalina de Méxicoquien se encontró con una realidad de la que casi nadie habla: migrantes japoneses que habitan a lo largo y ancho de la Ciudad de México

."Era algo que yo no estaba buscando y que tuve que voltear a ver”, compartió en una entrevista con SensaCine Latam."Como descendiente me sorprendió mucho, me trastocó de muchas maneras, me cuestione sobre mi identidad, sobre la historia y me absorbio muchísimo"., pero fue la investigadora Dahil Melgar Tísoc del Museo Nacional de las Culturas, quien le hizo saber a García que existían otras historias.

porque estamos en lugares tan diferentes y con historias tan distintas, que el poder encontrar un sentido de comunidad de esa manera, para mi fue sumamente rico"A partir de esto, comenzó un proceso evocativo en el que reflexionaba cómo recordamos y cómo reconstruimos nuestras historias familiares, y la mejor manera para representarlo fue a través de la danza, que dentro del film funciona como hilo... headtopics.com

Queríamos que la danza fuera el fantasma, pero también que ella expresará lo que no estaban expresando las voces que escuchas , muchas de las emociones, del dolor, del olvido que contaban estas historias y que tuvieran un componente expresivo visual físico para que los fantasmas tuvieran cuerpo".Así la película comienza con un estilo de danza muy rígido, muy tradicional, como lo es el teatro Noh, para luego pasar por la danza Butoh, que pertenece al de la postguerra y que por tanto es mucho más expresiva, para finalmente concluir con una danza personal.

