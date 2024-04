Estreno de la película mexicana 'Un actor malo'

Hoy jueves 4 de abril se estrena, en los cines, la película mexicana “Un actor malo”. Más que hacerle una crítica, le voy a contar mi experiencia. Tuve la inmensa fortuna de ver esto sin haber visto el tráiler, sin saber nada de nada. Lo que me motivó a buscarla fueron sus protagonistas: Alfonso Dosal y Fiona Palomo, dos actores en los que creo profundamente.El caso es que aquello comenzó y dije: “¡Mira! ¡Qué bonita película! ¡Hace mucho que no veía una película sobre cómo se hace una película!Considerando lo mucho que han cambiado las cosas en los últimos años, esto pinta bastante interesante. Además, Alfonso y Fiona, qué buenos son. No cualquiera actúa que actúa y menos actúa bien haciendo como que actúa mal”.Y así estaba yo, bien contento cuando, de repente, pasó algo que no le voy a decir para no arruinarle la experiencia, pero que me dejó en “shock”.¡Pobre de mí! Si en ese primer punto quedé en “shock”, cómo le explico todo lo que sentí en la siguiente hora y media