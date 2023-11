Esta es la deliciosa fruta que ayuda a controlar la presión y previene enfermedades cardiovasculares

En particular, el consumo de este fruto jugoso disminuye la probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes mellitus, según la publicación liderada por 5 investigadores. menor riesgo de enfermedad cerebrovascular,La manzana tiene antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Foto: EspecialUna manzana al día puede reducir el colesterol LDL (malo) hasta en un 40%.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SENSACINE MÉXICO: Con menos de 2 horas esta película italiana está causando sensación en NetflixNací en algún rinconcito de la Ciudad de México el día que estrenó Star Wars: La amenaza fantasma. Vivo en galaxias muy lejanas y me dan miedo los aliens

Fuente: SensaCine México | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Kevin Álvarez bromea sobre el 'hospital' que existe en América: 'Anda al cien la banda'Las Águilas cuentan con varios jugadores lesionados, entre ellos Brian Rodríguez

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

LASILLAROTA: ¿Qué pasa cuándo escribes la palabra Halloween en Google?Y es que esta funcionalidad está sorprendiendo a más de un usuario, pues al hacer la búsqueda de esta festividad se sorprende con lo que aparece en su pantalla...

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

MILENIO: Sistema de ayuda a Gaza está 'condenado al fracaso', advierte la ONUDe los 1.4 millones de palestinos desplazados en Gaza, un territorio de poco más de 2 millones de personas, más de 670 mil están refugiados en centros de la ONU

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Daniel Espinoza Licón explica la liberación de Esther, mujer que robó a Chavita recién nacidoAún con esta decisión existe la posibilidad de que las víctimas indirectas, es decir los padres biológicos del menor se vayan a un juicio de amparo.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Conoce los síntomas que indican que la presión arterial está baja, según cardiólogoTener una presión arterial regular es clave para cuidar el corazón y la salud en general.

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕