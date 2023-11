Metro de la CDMX: ¿cuándo cierra el segundo tramo de la Línea 1?

Además, expuso que hasta el momento se ha detectado que la mayor afluencia de pasajeros en dicha zona se registra en un horario de seis a nueve de la mañana y la estación más visitada es San Lázaro. El funcionario mencionó que en el tramo que se va a cerrar a partir del jueves se van a retirar y sustituir 36 mil metros de rieles, balasto, rieles, barra guía, 15 aparatos de vía, sistemas eléctricos, de alimentación, alta tensión, 17 subestaciones rectificadoras, la red de alumbrado y fuerza, así como el cambio en las redes de comunicación.

