¿Es buena idea bañar a tu perro con jabón Zote?

Nuestras mascotas son una parte muy importante para nosotros, algo que vale la pena por lo que luchar, pues siempre están ahí para nosotros, sea cual sea el animalito que nos acompañe se merece todo el amor y cuidado.

Y en el caso de los perros, no puede haber excepción; ese compañero que ha estado desde hace mucho tiempo a lado del humano, el cual implica una gran responsabilidad que no podemos llevar a la ligera, como una correcta vacunación y alimentación, así como también somos responsables de que tenga una buena higiene, en este caso la higiene suele también llevarse a la ligera, pues aunque existan varios productos especiales para un buen baño para nuestro lomito, muchas personas se dejan guiar por pensar que cualquier jabón o champú le hace bien a nuestro perro, pero no siempre es así. Por lo que hay veces que suelen recurrir a otro tipo de jabones, como lo es uno muy popular en México, el jabón Zote, ¿pero será buena idea bañar a tu perro con jabón Zote? Descúbrelo aquí en Enséñame de Cienci





