Mujer descubre a su esposo en cita romántica y esta es la reacción

Pero, cuando las parejas no son famosos, también se pueden viralizar si los descubren"en la movida". Tal es el caso de estey así es como reaccionaron todas las partes inmiscuidas.Esto pasa todo el tiempo en todo el mundo, lo curioso es cuando una de las partes descubre a la pareja en pleno engaño.

Entre comentarios de rechazo a la situación de engaño y señalamientos a la mujer rubia como otra engañada más, los cibernautas rechazaron la acción del hombre y apoyaron a las mujeres engañadas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PERIODICOCORREO: Abandonan el cuerpo de una mujer en la comunidad La Doncella de Doctor MoraEl hallazgo se registró durante el transcurso de la mañana de este lunes, por lo que testigos llamaron al sistema de emergencias 911

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

MILENIO: Accidente en el norte de Veracruz deja como saldo una mujer sin vida y dos lesionadosEl accidente en la carretera Alazán-Canoas deja como saldo una mujer sin vida y dos lesionados

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: Balacera en la comunidad de Santo Domingo de Salamanca deja una mujer muerta y dos heridosLos hechos ocurrieron poco después de las 8 de la noche, cuando los tres empleados transitaban a pie por un camino cuando les dispararon en Salamanca

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Antares Vázquez Alatorre: "Soy la mujer mejor posicionada de las encuestas"La senadora morenista dijo que esta confiada con la "respuesta que tiene el gobierno de Guanajuato hacia su servidora Antares"

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: Balacera en la comunidad de Santo Domingo de Salamanca deja una mujer muerta y dos heridosLos hechos ocurrieron poco después de las 8 de la noche, cuando los tres empleados transitaban a pie por un camino cuando les dispararon en Salamanca

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: Abandonan el cuerpo de una mujer en la comunidad La Doncella de Doctor MoraEl hallazgo se registró durante el transcurso de la mañana de este lunes, por lo que testigos llamaron al sistema de emergencias 911

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕