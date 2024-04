Vittoria in Coppa Italia e obiettivo Champions League

Dopo la vittoria in Coppa Italia con la Lazio: "Sono contento per i ragazzi, venivano da un periodo non bello. Questa però è la Coppa Italia, ora dobbiamo sistemare le cose in campionato per conquistare l'obiettivo Champions League. Il primo tempo è stato equilibrato, nella ripresa è stata una partita completamente diversa: abbiamo segnato due gol, sfiorato il terzo e non abbiamo concesso niente.

C'è stata grande voglia e determinazione da parte di tutta la squadra, c'era l'ambiente giusto per tornare alla vittoria"."Sono segnali positivi, ma tutti stanno bene. Dispiace solo per i fischi ricevuti da Alex Sandro, è un professionista esemplare e mi è dispiaciuto solo per questo in questa serata"."In campionato dobbiamo essere realisti. Dobbiamo fare un passo alla volta e cercare di tornare alla vittoria già dalla prossima partita

