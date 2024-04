Intervista della Juventus dopo la vittoria in Coppa Italia

La Juventus ha rilasciato un'intervista a Mediaset al termine della partita di Coppa Italia vinta contro la Lazio. I bianconeri hanno aperto le marcature proprio grazie al numero sette:"Il primo tempo siamo stati un po' bloccati mentre nel secondo siamo tornati la squadra che eravamo a gennaio. Adesso c'è da pensare al campionato e rimettere le cose a posto. Le critiche sono giuste, ed è giusto ascoltarle e fare meglio.

Il 2-0 però non ci toglie da una crisi che sta andando avanti da un paio di mesi. Domenica dobbiamo fare una grandissima partita e verrà qua a battagliare"."Alla Juventus devi stare al 110%, la pressione è altissima ed è giusta. Le critiche sono giuste. Il fatto che abbiamo pareggiato contro l'Empoli e poi siamo andati a San Siro subendo la partita ci ha condizionato nelle partite successive. Non ci siamo spenti, ma quando sfuma un sogno così grande è difficile tornare a pensare ad altri obiettiv

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Juventus, Miretti: 'Ci siamo dati due obiettivi, il 2° posto e la vittoria della Coppa Italia'Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, ha parlato così a Sky Sport al termine della partita pareggiata 0-0 in casa contro il Genoa: 'Loro quando si chiudevano bassi era difficile entrare e gio

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Juventus, parla Giuntoli: 'Sarà un mercato nel rispetto dell'equilibrio economico'COPPA ITALIA - Cristiano Giuntoli, football director della Juventus, ha rilasciato un'intervista a Mediaset poco prima della semifinale di Coppa Italia contro l

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Juventus, parla Giuntoli: 'Vogliamo vincere la Coppa Italia e arrivare in Champions League'COPPA ITALIA - Cristiano Giuntoli, football director della Juventus, ha rilasciato un'intervista a Mediaset poco prima della semifinale di Coppa Italia contro l

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Dusan Vlahovic, la speranza della Juventus per la Coppa ItaliaIl centravanti serbo Dusan Vlahovic è pronto a riprendersi il posto al centro dell'attacco bianconero nella semifinale d'andata di Coppa Italia, sperando di risollevare la Juventus e vincere un trofeo.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Massimiliano Allegri: Coppa Italia e Champions League possono bastare per la riconferma con la Juventus?CALCIOMERCATO - Il futuro di Allegri resta tutto da scrivere e la permanenza alla Continassa appare in bilico. Aprile sarà il mese della verità: tra campionato

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Juventus, doppio obiettivo per Allegri: Coppa Italia e secondo posto in campionatoIl tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha cinquanta giorni per convincere i dirigenti circa il proprio futuro. Gli obiettivi sono chiari, il secondo posto in campionato ma anche la semifinal

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »