Visita della premier alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

La premier è stata in visita istituzionale alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. "Abbiamo un nemico estremamente mutevole e questo richiede una continua messa in discussione e continuare a parlarci", ha detto la presidente del Consiglio"Oggi l'Italia è una realtà presa a punto di riferimento internazionale, tanti anni fa eravamo conosciuti perché esportavamo la mafia oggi perché esportiamo l'antimafia".

Queste le parole della presidente del Consiglionel corso della sua visita alla direzione nazionale antimafia. "Abbiamo un nemico estremamente mutevole, questo richiede una continua messa in discussione e continuare a parlarci", ha aggiunto, sottolineando che "la lotta alla mafia è al terrorismo sono capisaldi di questo governo". La premier è arrivata nel tardo pomeriggio con il sottosegretario Alfredo Mantovano e il Guardasigilli Carlo Nordio ed è stata accolta dal Procuratore nazionale antimafia Gianni Melillo che ha esteso l'invito non solo ai suoi colleghi della Dna ma anche ai capi delle 26 procure italian

:

CORSPORT: La moviola di Lecce-Milan: direzione disastrosa, compromessa alla fineL’arbitro Abisso compie due errori clamorosi nel recupero che stravolgono la sua prestazione

Fonte: CorSport | Leggi di più »

CORSPORT: Riecco il consiglio dei saggi: il gesto di Garcia dopo Napoli-UnionIl francese ha convocatoi i senatori del gruppo dopo il pari in Champions League: la svolta definitiva passa anche attraverso una reazione compatta

Fonte: CorSport | Leggi di più »

REPUBBLİCA: Migranti, il Consiglio d'Europa: “L’accordo Italia-Albania preoccupante per i diritti umani”Per la commissaria europea Mijatovic “il protocollo d'intesa crea un regime di asilo extraterritoriale ad hoc, caratterizzato da numerose ambiguità giuridiche”

Fonte: repubblica | Leggi di più »

REPUBBLİCA: Le reazioni alla morte di Indi Gregory, Meloni: “Abbiamo fatto tutto il possibile, buon viaggio”Il movimento Pro Vita & Famiglia: “La bimba inglese è stata uccisa da un sistema sanitario e legale impregnato di barbara cultura eutanasica”. Riccardo Mag…

Fonte: repubblica | Leggi di più »

REPUBBLİCA: Pagamenti istantanei in tutta Europa: cosa cambia per cittadini e impreseLa Commissione accoglie l’accordo raggiunto tra Parlamento e consiglio: fondi trasferiti in tempo reale

Fonte: repubblica | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Remembrance a duty towards younger generations says MeloniRemembrance of the fallen is a duty above all towards the younger generations, so that they might know and admire the example of those who have given their lives to build peace, said Premier Giorgia Meloni on the day of remembrance for military and civilia...

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »