Ferrari annuncia premio di competitività e misure per i dipendenti

I risultati dei primi nove mesi del 2023 e le previsioni di chiusura dell’anno, potranno trascinare oltre 17mila euro il premio di competitività della casa automobilistica Ferrari. Che insieme all’accordo sul maxibonus con i sindacati, Fim, Uilm e Fismic, annuncia una serie di misure per i dipendenti, tra cui un piano di azionariato diffuso e 250 assunzioni.

«La Ferrari è fatta di persone, che sono state, sono e saranno costantemente al centro della nostra attenzione - dice Benedetto Vigna, ceo di Ferrari -. Queste iniziative rispondono al desiderio di dare un riconoscimento al senso di appartenenza che ci rende unici e di continuare a rafforzarlo in questo viaggio di ricerca continua dell’eccellenza». In tempi in cui la partecipazione dei lavoratori e la redistribuzione dei profitti sono entrati nel dibattito sindacale, la casa automobilistica annuncia che entro i primi mesi del 2024 avvierà un piano di azionariato diffus

