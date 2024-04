Una vincita milionaria al Gratta e Vinci finisce in tribunale

Per anni due uomini, ogni sabato, si sono incontrati all’uscita di un centro commerciale di Roma, per giocare 50 euro a testa. È finita in tribunale la storia di una vincita milionaria al Gratta e Vinci che Pierluigi, 54enne camionista di Castel di Sangro, avrebbe fatto con un suo ex collega e soprattutto ex amico, Massimo, romano di 42 anni. A darne notizia è il.

Per anni i due, ogni sabato, si sono incontrati all’uscita di un centro commerciale della Capitale, per giocare 50 euro a testa in Gratta e Vinci, prima di riprendere la strada di casa dopo la settimana di lavoro. Nel 2022 un sabato Pierluigi manca l’appuntamento a causa di un incidente, ma l’infortunio non pregiudica, a detta sua, l’investimento di 50 euro nel blocco di biglietti della fortuna acquistati in società con l’amico-collega. Proprio quel giorno tra i 50 biglietti acquistati, l’amico gratta un 19 vincente, l’ultimo numero di un Miliardario che gli regala 5 milioni di eur

