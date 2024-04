Agenda prioritaria on line per ottenere il passaporto entro trenta giorni

È partita in sordina come sperimentazione in un paio di Questure e ora è diventata praticamente la regola, da Milano a Bari, da Firenze ad Agrigento: ha debuttato sui sistemi telematici dedicati alle procedure per ottenere i passaporti la nuova «Agenda prioritaria on line» dedicata a chi abbia la necessità di ottenere il documento entro trenta giorni.

Una via diversa da quella ordinaria per provare a frenare, in vista dell’estate, il caos di ritardi a macchia di leopardo, rilevato recentemente anche da un'inchiesta del Sole 24 Ore e accompagnato dall’ allarme di agenzie di viaggi e tour operator , secondo cui nel biennio 2022-2023 i disservizi hanno fatto saltare circa 167mila viaggi, facendo sfumare almeno 300 milioni di ricavi. Sulla carta, una corsia preferenziale per le urgenze avrebbe dovuto essere sempre garantit

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



sole24ore / 🏆 1. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La Juve cerca rinforzi in avanti: tra i nomi in agenda spunta ZaccagniIl club vorrebbe incrementare lo zoccolo azzurro nello spogliatoio, mentre Lotito potrebbe bilanciare le somme dovute per i riscatti di Pellegrini e Rovella

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

L’Aquila per il 2026 punta sui driver strategici della Nuova Agenda EuropeaDopo la designazione di Pesaro 2024 e Agrigento 2025, il capoluogo abruzzese selezionato grazie a un progetto che ribalta l’immagine di vulnerabilità e fragilità che, sin dal terremoto del 2009, è associata a questo territorio.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Vaticano: Bergoglio affaticato, in arrivo la fitta agenda della settimana SantaAl momento confermata la presenza di Francesco a tutti gli appuntamenti ma ogni cambio è sempre possibile

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Società partecipate, in primavera nuova tornata di nomine: in agenda Cdp e FerrovieLeggi su Sky TG24 l'articolo Società partecipate, in primavera nuova tornata di nomine: in agenda Cdp e Ferrovie

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Mattarella in Ghana e Costa d'Avorio in visita ufficiale: gli incontri in agendaI titoli di Sky Tg24 del 2 aprile, edizione delle 8

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Dalla giusta paga all’impatto su persone e ambiente: l’agenda 2024 per le impreseAi tempi di Oliver Twist c’era il lavoro minorile. Ora le organizzazioni provano ad autoregolarsi sui temi ambientali, sociali e di governance

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »