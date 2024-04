Udienza determinante per il processo dell'omicidio di Giulia Tramontano

'Oggi è prevista l'escussione del professor Gentilomo e degli altri medici che hanno svolto le indagini tossicologiche e necroscopiche sui resti mortali di Giulia, quindi l'odierna udienza sarà determinante per verificare il riscontro rispetto a tutte quelle che sono le contestazioni del capo di imputazione e per quanto concerne la somministrazione del veleno'.

Così l'avvocato Giovanni Cacciapuoti, legale famiglia Tramontano, poco prima di entrare in Corte d'Assise d'Appello a Milano per il dibattimento del processo che vede il barman, Alessandro Impagnatiello accusato dell'omicidio della compagna, Giulia Tramontano e del piccolo Thiago che portava in grembo. 'Oggi non saranno presenti i familiari perché è una cosa che li tocca in una maniera che è facile da immaginare. La testimonianza con ogni probabilità sarà accompagnata anche con delle slide, insomma è stata più opportuna la scelta condivisa anche con la difesa di non presenziare', ha proseguito il legal

