La Parigi-Roubaix inserisce una chicane per aumentare la sicurezza

In una delle corse ciclistiche tipicamente più pericolose, gli organizzatori hanno inserito per ragioni di sicurezza una serie di curve prima del pavé della foresta di Arenberg, ma secondo alcuni non risolverà il problema. Domenica 7 aprile si correrà la Parigi-Roubaix maschile (quella femminile sarà il 6), la terza stagionale delle cinque Classiche monumento, le corse ciclistiche che si svolgono in un solo giorno più prestigiose e più antiche.

La Parigi-Roubaix è considerata la più imprevedibile e rischiosa tra queste corse (e gode per questo anche di un prestigio tutto suo), perché i ciclisti devono pedalare per molti tratti sul pavé, una pavimentazione stradale formata da cubetti di pietra (la corsa è soprannominata "l'Inferno del Nord"). Per aumentare la sicurezza dei partecipanti, gli organizzatori hanno deciso di inserire una chicane, cioè una serie di curve ravvicinate, prima dell'ingresso nella foresta di Arenberg, uno dei settori di pavé della gara (e forse il più riconoscibile perché in mezzo a un bosco). Tuttavia, secondo alcuni esperti, questa soluzione potrebbe non risolvere completamente il problema della pericolosità della corsa

