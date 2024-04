Tesla manca le stime di consegna del primo trimestre

Anche peggio di quel che si pensasse. Tesla ha mancato, di parecchio, le stime per le consegne del primo trimestre martedì e cede il 6,6% dopo la pubblicazione dei dati su produzione e consegne trimestrali. Nei primi tre mesi del 2024 sono state consegnate 386.810 vetture; quelle prodotte sono state 433.371. Nello stesso trimestre del 2023, aveva consegnato 422.875 vetture e ne aveva prodotte 440.808. Nel quarto trimestre del 2023, consegnati 484.507 veicoli e prodotte 494.989 vetture.

Gli analisti prevedevano per il primo trimestre circa 443.000 consegne. Tesla, grazie alla frenata della concorrente cinese BYD (300mila auto a batteria consegnate nel trimestre) ha ripreso la leadership, ma il risultato resta molto deludente . L’azienda texana quest’anno punta a 2 milioni di auto consegnate, ma con questo inizio sembra difficile che ci riesc

