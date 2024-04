Sparatoria in una scuola a Vantaa: un morto e due feriti

Un ragazzo di dodici anni ha aperto il fuoco in una scuola a Vantaa, a nord della capitale finlandese Helsinki, uccidendo un compagno e ferendone gravemente due, prima di essere arrestato. La polizia ha affermato di aver ricevuto poco dopo le 9 una chiamata dalla scuola, che ha circa ottocento alunni di età compresa tra i sette e i quindici anni, e che l’autore dell’attacco è stato arrestato intorno alle 10 a Helsinki.

“Nella sparatoria avvenuta all’interno della scuola Viertola a Vantaa è rimasto ucciso un alunno che frequentava la sesta classe”, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa Ilkka Koskimäki, un funzionario della polizia.Secondo la polizia, l’arma usata dall’autore dell’attacco apparteneva a un suo parente.“L’autore dell’attacco non sarà incarcerato perché ha meno di quindici anni”, ha spiegato Markku Särkkä, un altro funzionario della polizia. “Al termine dell’interrogatorio sarà affidato ai servizi sociali

