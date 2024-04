Stupro di gruppo a Palermo: vittima sequestrata e minacciata di morte

La vittima dello stupro di gruppo di Palermo sequestrata e minacciata di morte da uno dei suoi aguzzini. «Mi gridavano: ti ammazziamo, mentre mi picchiavano, dopo avermi trascinata a forza a casa loro», ha denunciato la 20enne. Come riporta Repubblica, la giovane sarebbe stata aggredita e trascinata via, mentre si trovava insieme al fidanzato la sera di Pasquetta.

«Ci hanno puntato un coltello e ci hanno divisi – ha detto il ragazzo – Mi hanno immobilizzato e ho visto che portavano via Asia con la forza. Volevo chiamare subito aiuto ma me l'hanno impedito»

