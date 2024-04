Firmati i decreti per il rinnovo contrattuale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha firmato i decreti che individuano le associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza).

"Con questi due provvedimenti, inviati ora agli organi di controllo e presto in Gazzetta ufficiale, rispettiamo l'impegno di avviare quanto prima il percorso del rinnovo contrattuale del comparto sicurezza-difesa, di fondamentale importanza nell'attuale contesto internazionale in cui viviamo", commenta Zangrillo, che ringrazia per il lavoro congiunto il ministro della Difesa, Giudo Crosetto, e il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. "La sicurezza - afferma - è un bene ad alto valore social

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

All’andata 5 gol su 6 firmati da ex. 111 reti subite dalle due difeseUn totale di 21 gol marcati in 5 faccia a faccia. Praticamente un ritmo di 4,2/match. Tutte le volte a segno entrambe le squadre in campo. Se a questo dato aggiungiamo che saranno di fronte le due peg

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Del Fante (Poste italiane): Con Gruppo Fs firmati importanti accordi per digitalizzazione(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2024 'Gli accordi di oggi sono importanti. La partnership con il...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Borse a mano: i modelli firmati della primavera 2024Eleganti e chic: le borse a mano sono le regine indiscusse della primavera 2024! Ecco i modelli firmati da non perdere

Fonte: Grazia - 🏆 23. / 63 Leggi di più »

Melania Trump, abito bianco floreale e accessori firmati: il ritorno glamour al fianco di DonaldEra totalmente uscita dai radar da diversi mesi, segnale inequivocabile della distanza dal marito.

Fonte: IOdonna - 🏆 9. / 75 Leggi di più »

Superbonus, salvi dalla stretta i contratti firmati e i titoli presentatiIl decreto approvato dal Governo sulla stretta delle cessioni fissa un’ampia area di salvaguardia a favore di chi ha già avviato gli interventi

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Tatarstan, attacco kamikaze delle forze ucraina in territorio russoUn numero imprecisato di droni ha attaccato questa mattina 2 aprile alcune aziende situate nella Repubblica del Tatarstan , in Russia , a olt...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »