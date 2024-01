Sciopero sceneggiatori di Hollywood: le serie tv e produzioni cinematografiche riprenderanno nel 2024

Ricorderemo il 2023 come l'anno in cui decine di serie tv e produzioni cinematografiche hanno subito una battuta d'arresto, stop dovuto a un lungo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood che ha messo in stand-by produzioni in essere o in uscita.

Solo a fine settembre, con l'accordo che ha messo fine alla protesta, i lavori sono ricominciati riavviando un processo che troverà il suo compimento nel 2024: molte serie rimaste in sospeso per lo sciopero hanno visto slittare la programmazione a data da destinarsi, altre hanno dovuto far fronte a difficoltà contrattuali e persino anagrafiche (vedi attori di Stranger Things, che nel frattempo hanno continuato a crescere rendendo complessa l'aderenza alla sceneggiatura che li vuole tutti ai primi anni di liceo). Il 2024, dunque, sarà l'anno dei ritorni e degli esordi. Abbiamo raccolto quelli più interessanti con le date d'uscita già confermate o papabili, per programmare il binge watching dell'anno nuovo con un pizzico di anticip





Cosmopolitan_IT » / 🏆 21. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Tendenze capelli 2024Se shullet e chunchy bob vi dicono poco, questo è l'articolo che fa per voi: queste saranno le tendenze capelli 2024 tutte da scoprire.

Fonte: Grazia - 🏆 23. / 63 Leggi di più »

E se fossero le donne, per una volta, a guidare il mondo?Le cose più belle da vedere a Atene nel 2024.

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »

Ministro delle imprese e del Made in Italy: bilancio e obiettivi per il 2024Il Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, fa il bilancio dell'anno terminato e presenta gli obiettivi per il 2024, sottolineando i risultati raggiunti e le sfide ancora da affrontare.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Stretta sui canali di pensionamento anticipato in Italia nel 2024Secondo la relazione tecnica della legge di Bilancio 2024, l'accesso a quota 103, opzione donna e Ape sociale sarà limitato a circa 32mila persone l'anno prossimo. Ciò è dovuto alle nuove regole in arrivo con una legge che sarà approvata entro fine anno dal Parlamento. L'incremento della durata delle finestre mobili e altri fattori influenzeranno l'utilizzo di queste opzioni.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

L'Italia assumerà la presidenza del G7 nel 2024Dal 1 gennaio, per tutto il 2024, sarà l’Italia a esercitare la presidenza del G7. Nell’attuale congiuntura internazionale, è una responsabilità accresciuta di oneri e impegni. Le guerre in atto, le nuove tensioni e le ulteriori minacce alla pace e allo sviluppo appesantiscono notevolmente l’agenda globale, già carica di temi urgenti e pesanti

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

La collezione Giorgio Armani Neve per l'inverno 2023-2024La collezione Giorgio Armani Neve per l'inverno 2023-2024 presenta una selezione di piumini, tute, giubbini e maglioni ideali per i momenti ad alta quota. Le località di montagna e sciistiche fanno da sfondo alla collezione, che include anche cappe e blouson di maglia. Le palette di colori sono blu, sabbia e rosa.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »