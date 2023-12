La collezione Giorgio Armani Neve per l'inverno 2023-2024

Il guardaroba anti-freddo sfodera piumini e tute, giubbini e maglioni ma anche mini cappe e blouson. È stata concepita per i momenti ad alta quota presentata in tutto il mondo: da Milano a Parigi, da Londra a New York, da Tokyo a Shanghai, passando per St. Moritz. Le più prestigiose località di montagna e sciistiche fanno da sfondo e cornice ideale alla collezione Giorgio Armani Neve, che torna anche per questo inverno 2023-2024.

La selezione femminile include giubbotti, tute, maglie, mini cappe di shearling, blouson di maglia. Le palette, blu e sabbia, sono contrastate da delicate sfumature di ros





