Salvini critica i limiti di velocità a Bologna

Siamo in piena campagna elettorale per le elezioni europee. Altrimenti non si spiegherebbe perché, sui limiti di velocità urbani fissati a trenta chilometri orari, Matteo Salvini se la prenda solo con Bologna, città amministrata dal centrosinistra, e non con altri centri dove il limite esiste già – o è in via di applicazione – amministrati invece dal centrodestra, se non persino dalla stessa Lega.

Tutto questo mentre nel profondo Veneto leghista continua a imperversare l’anonimo ‘super-eroe’ anti-autovelox, Fleximan, che distrugge in vario modo i rilevatori di velocità installati dalle amministrazioni. L’estate scorsa ne ha fatto addirittura esplodere uno a Cadoneghe, in provincia di Padova, che era stato installato, indovinate un po’, da un sindaco leghista. Sul limite dei trenta orari va in scena l’Autonomia differenziata tanto cara proprio alla Leg





HuffPostItalia » / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Bologna, che batosta: l'Udinese rinasce, vince 3-0 e torna a respirarePereyra, Lucca e Payero firmano il tris con cui la squadra di Cioffi in 52 minuti archivia il match

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Matteo Mariotti, senza gamba per uno squalo: "La Lucarelli ha fatto peggio"Matteo Mariotti ha perso una gamba. Lo squalo che lo ha azzannato in Australia non gli ha lasciato scampo, è riuscito a sopravvivere solo gr...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Il suicidio di Matteo Concetti mostra il fallimento del carcereConcetti soffriva di problemi psichiatrici. Il suo gesto nella prigione di Montacuto ad Ancona racconta la situazione delle galere in Italia: sovraffollate, vecchie e piene di psicofarmaci per sedare i detenuti. Leggi

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

Fine vita in Veneto, Matteo Salvini si smarca da Luca Zaia: “Bene il no alla legge, anche io avrei…All’indomani della bocciatura della legge sul fine vita da parte del consiglio regionale del Veneto, la mazzata definitiva al governatore Luca Zaia (era a favore) è arrivata direttamente dal leader del suo partito. Matteo Salvini non ha usato mezze misure: “Per me la vita va tutelata da prima della culla alla fine.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Serracchiani e Bonelli usano Verdini per colpire SalviniCosa c’entra il parlamento con un’inchiesta giudiziaria appena iniziata, che per di più non vede indagato nessun parlamentare e nes...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Inchiesta Anas-Verdini, le opposizioni chiamano Salvini a riferire in Aula: i cinque elementi per cui la…Salvini in Aula a riferire dell'inchiesta in cui è nominato? Ecco perché la richiesta è giusta

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »