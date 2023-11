Sabato Salernitana-Napoli, Il Mattino: 'Inzaghi e Garcia cercano la svolta'

Intanto si complica Samardzic a gennaioLukaku, Fabregas, Balotelli, Thuram, Lautaro.... Ausilio ha raccontato 25 anni di InterGarzya:"Roma con porca personalità.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Il Mattino in prima pagina sul Napoli: 'A Salerno più concentrati per tornare grandi'Il quotidiano Il Mattino quest'oggi in edicola nella propria prima pagina si è soffermato anche sul Napoli. Gli azzurri dopo il pareggio interno contro il Milan, passato dallo 0-2 al 2-2, faranno vis

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Il Mattino: 'Napoli, il diktat di ADL per il rilancio: no a gesti di insubordinazione''Napoli, il diktat di ADL per il rilancio: no a gesti di insubordinazione' scrive Il Mattino. Aurelio De Laurentiis ieri non era presente a Castel Volturno, arriverà nelle prossime ore, alla vigilia

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Salernitana, Inzaghi motiva l'assenza di Dia e annuncia: 'Possibile tridente col Napoli'Come mai Dia non ha giocato? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana che al termine della gara di Coppa Italia vinta 4-0 contro la Sampdoria ha

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

EUROSPORT_IT: Danilo Iervolino (presidente Salernitana) indagato per corruzione in un'inchiesta della Guardia di Finanza a NapoliSERIE A - Il numero uno del club campano, risulta essere una delle sette persone indagate, per presunte corruzioni commesse nel 2019

Fonte: Eurosport_IT | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Napoli, ripresa in vista della Salernitana: Juan Jesus ha lavorato quasi interamente in gruppoIl Napoli, dopo il pareggio per 2-2 contro il Milan al Maradona, ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima sfida di campionato contro la Salernitana. Questo il report del club azzurro dopo la

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Il Mattino: 'Inzaghi-Garcia, derby di fuoco: ecco perché è vietato perdere''Inzaghi-Garcia, derby di fuoco: ecco perché è vietato perdere'. Così in taglio basso Il Mattino oggi in edicola, che dedica la sua apertura al derby campano di questo week-end, che vedrà affronta

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕