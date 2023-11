Il Mattino: 'Inzaghi-Garcia, derby di fuoco: ecco perché è vietato perdere'

E Lukaku mi ha fatto quasi un po' pena"L'occasione da non perdere in scadenza: Nico Williams, ci sono anche due italiane in filaPalmeri su Linterista.it:"Quella cosa che adesso succede all’Inter di Inzaghi. E da Bergamo…"Feralpisalò, continua la preparazione in vista del Cosenza: differenziato per CamporeseCoppa Italia, il Parma vola agli ottavi.

CALCIOMERCATOIT: Rimpianto Milan, se lo gode Inzaghi: così l’Inter ha vinto il derby per ThuramCalciomercato e altro

CALCIOMERCATOIT: Garcia e la ‘battaglia’ contro De Laurentiis: così salva la sua panchinaCalciomercato e altro

CMDOTCOM: Napoli, così Garcia può salvare la panchinaLa panchina di Rudi Garcia continua ad essere in bilico. Il Napoli ha ripreso la gara col Milan dopo essere andato sotto 0-2 ma il pareggio non basta per essere al sicuro. De Laurentiis non è convinto

TUTTOMERCATOWEB: Cosenza, seduta al mattino: lavoro differenziato per Viviani e CiminoQuesta mattina il Cosenza è sceso in campo al San Vito Gigi Marulla per una nuova seduta di allenamento in vista della gara di sabato con la Feralpisalò. Prima parte dedicata al riscaldamento tecnic

TUTTOMERCATOWEB: Il Mattino in prima pagina sul Napoli: 'A Salerno più concentrati per tornare grandi'Il quotidiano Il Mattino quest'oggi in edicola nella propria prima pagina si è soffermato anche sul Napoli. Gli azzurri dopo il pareggio interno contro il Milan, passato dallo 0-2 al 2-2, faranno vis

TUTTOMERCATOWEB: Il Mattino: 'Napoli, il diktat di ADL per il rilancio: no a gesti di insubordinazione''Napoli, il diktat di ADL per il rilancio: no a gesti di insubordinazione' scrive Il Mattino. Aurelio De Laurentiis ieri non era presente a Castel Volturno, arriverà nelle prossime ore, alla vigilia

