Roma, arrestato 36enne per aver ucciso la moglie con un coltello durante una lite in casa

Ha inoltre ferito con un coltello due dipendenti dell'ospedale e un 74enne che avevano provato a intervenire. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni, mentre l'aggressore è stato portato in caserma dai carabinieri.la donna si è rifugiata in un ufficio

della clinica l'uomo ha cercato di seguirla, in modo aggressivo. In difesa di lei sarebbero intervenuti due dipendenti dell'ospedale e un altro cittadino, e a quel punto l'uomo avrebbe estratto un coltello ferendo i due con fendenti di striscio, e il terzo lievemente alle mani. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Roma, uccide la moglie con una coltellata durante una lite in casa: arrestato 36enne | La figlia di 5 anni ha assistito all'omicidio "Le urlava: 'Ti uccido, io ti uccido'. Lei, poverina, piangeva e si stringeva a se stessa. Ho visto che ha tirato fuori il coltello e ho provato a disarmarlo". È il racconto del 74enne accoltellato al pronto soccorso. "Ho provato ad afferrare l'impugnatura - ha detto ai cronisti - mi ha colpito alla mano.

Roma, uccide la moglie con una coltellata durante una lite in casa: arrestato 36enne | La figlia di 5 anni ha assistito all'omicidio"Le urlava: 'Ti uccido, io ti uccido'. Lei, poverina, piangeva e si stringeva a se stessa. Ho visto che ha tirato fuori il coltello e ho provato a disarmarlo". È il racconto del 74enne accoltellato al pronto soccorso. "Ho provato ad afferrare l'impugnatura - ha detto ai cronisti - mi ha colpito alla mano.

