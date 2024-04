L'uscita sul gol di Noslin non è impeccabile

- L'uscita sul gol di Noslin non è certo impeccabile. La responsabilità non è tutta sua, ma l'errore c'è.- Ha il merito di rubare il pallone da cui nasce l'1-0 di Scamacca, poi esce leggermente in ritardo sul gol di Lazovic.- Sembra una serata tranquilla per lui, poi si addormenta improvvisamente e Noslin lo castiga.- Fa valere il fisico e neutralizza senza grossi problemi sia Bonazzoli che Swiderski.

- Costretto alla difensiva di fronte alle avanzate della Dea, si fa trovare spesso fuori posizione e concede tantissimo. Mezzo voto in più perché nel finale si mette l'elmetto e le prende tutte.- Prova a metterci fisico e personalità, ma l'Atalanta non gli concede un centimetro. Gira spesso a vuoto.- Nel primo tempo non ha mai il tempo di organizzare una benché minima giocata. Aumenta i giri del motore nella seconda parte di gara quando gode di più spazi.

- Tanta buona volontà, ma pochissimi palloni toccati: non certo la partita più semplice per un attaccante con le sue caratteristiche.- Un colpo di testa fuori misura e tante sportellate con i difensori atalantini: non fa molto meglio di Bonazzoli.- Punto che pesa come un macigno nella corsa salvezza. Nel primo tempo l'Hellas sembra una squadra alla deriva, ma ancora una volta i gialloblù hanno l'enorme merito di non arrendersi.

Noslin Gol Errore Partita Corsia Inserimento

Scamacca accende l'Atalanta, Lazovic e Noslin la riprendono: Verona, punto pesantissimoGol e assist (a Ederson) per il centravanti azzurro, ma nel secondo tempo arriva la reazione della squadra di Baroni

Bonazzoli il protagonista, bene Dawidowicz. Spreca LazovicRisultato finale: Cagliari-Hellas 1-1 Montipò 7- Il Cagliari non calcia praticamente mai in porta, quando lo fa in quell'unica occasione il destro di Sulemana è imprendibile. Poi nel finale ci mett

Hellas, Noslin: 'Posso giocare insieme a Swiderski. E bravo Folorunsho, l'Italia è meritata'Tra i migliori giocatori arrivati all'Hellas Verona nel movimentato mercato di gennaio vissuto dai gialloblù c'è sicuramente Tijani Noslin, attaccante che gli scaligeri hanno prelevato dal NEC di Ni

Formazioni Verona-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Noslin, Maignan, Reijnders e GiroudIl Verona ospita il Milan nel 29° turno di Serie A: tutto sulle formazioni della sfida in programma al Bentegodi

LIVE Verona-Milan 0-0: traverse di Okafor e Pulisic, Noslin il più pericolosoI gialloblù sono a caccia di punti per la lotta salvezza dopo due successi di fila, mentre i rossoneri puntano il secondo posto

Tutto riaperto a Verona: Noslin trova il jolly da fuori area, Maignan non può nullaTutto riaperto al Bentegodi di Verona: brutta palla persa da Pulisic al limite dell'area di rigore, Tijjani Noslin non ci pensa neanche un secondo e con il destro conclude dal limite dell'area trovand

