Richiesta di una ciclabile sulla sponda sinistra del Tevere

La ciclabile è passaggio, osservazione, vita, infastidisce chi vuole vivere fuori le regole, e unisce zone e territori difficilmente coesi. Ed è per tutte queste ragioni che potrebbe essere utile realizzarne una sulla sponda sinistra del Tevere . È questa la richiesta rivolta al sindaco ed al governatore del Lazio. Una proposta di cui si stanno facendo carico l’associazione Tevere Day ed il Trio Medusa .

L’idea suggerita alle due amministrazioni è quella di replicare quanto già fatto sull’altra banchina. La ciclabile andrebbe così realizzata da ponte Cavour a ponte Marconi e, quindi, a Tiberis la spiaggia che. Realizzare una pista “aiuterebbe anche a bonificare e far sentire più vicino quel tratto di sponda e quel sito difficilmente raggiungibile diversamente, anche per chi vive in zona” ha spiegato chi ha lanciato la raccolta firme “Aridatece la riva sinistra” sulla piattaforma change.or

Ciclabile Sponda Sinistra Tevere Proposta Associazione Tevere Day Trio Medusa

