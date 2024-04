Pubblicazione dell'avviso di esproprio per il ponte sullo Stretto di Messina

La notizia dell'esproprio di terreni e proprietà per il progetto di costruzione di un ponte sullo Stretto di Messina che collegherà la Sicilia al continente italiano sarà pubblicata mercoledì sui giornali nazionali e locali in Sicilia e Calabria, ha annunciato martedì l'azienda Stretto di Messina.

La pubblicazione della notizia arriva dopo che il consiglio di amministrazione dell'azienda Stretto di Messina ha approvato l'aggiornamento della versione finale del progetto e l'ha consegnato ai ministeri e alle autorità competenti. Se tutto va secondo i piani, i cantieri saranno allestiti entro la fine dell'anno. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha spinto fortemente per la costruzione di quello che sarà il ponte sospeso più lungo del mondo, un progetto proposto dai successivi governi di centro-destra ma mai effettivamente avviato a causa delle preoccupazioni ambientali e sismiche e dei costi significativi. Il ponte attualmente ha un costo di circa 14,6 miliardi di euro ($1

