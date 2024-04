La Lega di Salvini dichiara che l'accordo con la Russia non è più valido a seguito dell'invasione dell'Ucraina

Il partito Lega del Vicepremier e Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha dichiarato martedì che l'accordo che aveva con il partito Russia Unita non è più valido a seguito dell'invasione di Mosca in Ucraina. Questa settimana la Camera Bassa voterà su una mozione di sfiducia dell'opposizione nei confronti di Salvini per i legami della Lega con il partito al potere in Russia.

"La guerra ha completamente cambiato le opinioni e le relazioni politiche con la Russia, che, prima dell'invasione, era un importante interlocutore per tutti i governi italiani", ha dichiarato la Lega. "Come già ribadito, la collaborazione proposta nel 2017 tra la Lega e la Russia Unita non è più valida dopo l'invasione dell'Ucraina. "Anche prima di ciò, non c'erano iniziative comuni. "La posizione della Lega è confermata dai voti in Parlamento. "È deplorevole che la Camera debba perdere tempo in polemiche inutili scatenate dall'opposizione

