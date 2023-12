Problemi nel sistema ferroviario tedesco

I treni sono continuamente in ritardo e spesso vengono cancellati a causa di guasti e maltempo: il problema sembra però essere l'intera struttura ferroviaria.





ilpost » / 🏆 7. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Il ritorno di Ja Morant: la carriera e i problemi fuori dal campoDopo aver scontato 25 gare di squalifica, Ja Morant farà il suo ritorno in campo per i Memphis Grizzlies. Ripercorriamo le tappe della sua carriera e dei suoi problemi fuori dal campo.

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Il mercato immobiliare e le dinamiche delle relazioniAffitti in aumento spingono le coppie a convivere o a rimanere sotto lo stesso tetto anche dopo la separazione, causando problemi e violenza domestica.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Epilogo avventuroso per il CIAR ed il CIRT 2023 a MonzaLe condizioni meteo peggiorate rendono difficile la gara di rally a Monza. Piloti impantanati e problemi tecnici causano un ritardo di un'ora.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Multe e rettifiche "copia e incolla": così Fratelli d'Italia vuole zittire la stampaIl disegno di legge del senatore Alberto Balboni aumenterebbe i problemi già esistenti nella categoria, come le "querele temerarie". Per l'Ordine dei giornalisti...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Fedez, quando ti tiene in vita l'idea della famigliaFedez a Domenica in: 'Quando ti tiene in vita l'idea della famiglia'. Pensa ad un centro per ragazzi con problemi di salute mentale e ad un docu su Basaglia ANSA

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Incendio all'impianto di trattamento dei rifiuti a RomaL'incendio all'impianto di trattamento dei rifiuti a Roma sta causando problemi alla salute pubblica e difficoltà nella gestione dei rifiuti nella città. Le conseguenze peggiori si vedranno nei prossimi giorni quando i camion di raccolta della spazzatura non avranno a disposizione il grande centro di Malagrotta.

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »