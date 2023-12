Il ritorno di Ja Morant: la carriera e i problemi fuori dal campo

Dopo aver scontato 25 gare di squalifica, stanotte Ja Morant farà il suo ritorno in campo per i Memphis Grizzlies, impegnati in casa contro i New Orleans Pelicans (diretta su Sky Sport NBA all’1.30, repliche con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua). In attesa di vederlo di nuovo sul parquet, ripercorriamo le tappe della sua carriera e dei suoi problemi fuori dal campo.

L’ascesa di Ja Morant è un decollo verticale prima ancora di entrare in NBA: pur uscendo da un college piccolo come Murray State, Morant viene scelto alla 2 dai Memphis Grizzlies solamente alle spalle di Zion Williamson, e complici i problemi fisici dell’avversario di questa notte vince subito il premio di rookie dell’anno, segnalandosi come uno dei giocatori più elettrizzanti della lega. La stagione dell’esplosione definitiva è però quella del 2021-22, nel quale i Grizzlies vincono ben 22 partite in più rispetto all’anno precedente e lui viene convocato per la prima volta all’All-Star Game, nonché premiato come Most Improved Player





SkySport » / 🏆 33. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Tutti (e di più) gli orecchini da regalare a Natale 2023Collane Inverno 23/24, pietra dopo perla dopo perlina

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »

Come cambierà OpenAi (e ChatGpt) dopo le dimissioni del fondatore Sam AltmanChiunque oggi sarà chiamato a guidare OpenAi dovrà mettere ordine e confini a ChatGpt. Qualcuno ricorda quando Steve Jobs fu mandato via da Apple. A posteriori non fu una scelta sbagliata.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Open AI: dipendenti minacciano di lasciare l'azienda dopo l'allontanamento del fondatoreI dipendenti di Open AI minacciano di lasciare l'azienda dopo che il fondatore è stato allontanato dal consiglio di amministrazione. Hanno firmato una lettera in cui affermano di essere la forza trainante dell'azienda e minacciano di seguire il fondatore a Microsoft.

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Dopo Mezzanotte: un successo inaspettatoIl film Dopo Mezzanotte di Davide Ferrario ha ottenuto un successo inaspettato, riempiendo le sale e attirando l'interesse di distributori internazionali. Nonostante un rifiuto dalla Mostra del Cinema di Venezia, il film è stato venduto in numerosi paesi.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Israele e Hamas continuano gli scambi di accuse dopo il veto americanoIsraele e Hamas continuano gli scambi di accuse dopo il veto americano su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Israele ribadisce di non avere piani per spostare la popolazione palestinese di Gaza. Netanyahu invita i miliziani di Hamas ad arrendersi, mentre Hamas avvisa Tel Aviv che i loro ostaggi non torneranno senza negoziati.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

3 buone ragioni per avere una relazione amorosa dopo i 60 anniDopo una certa età, l’amore è fuori gioco? Chi rimane vedovo, chi divorzia, passati i 50 anni, deve dire addio a una vita affettiva? Secondo la scienza, no, anzi: l’amore in età matura può essere una benedizione. Ecco perché

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »