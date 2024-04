Prima Giornata Nazionale del Made in Italy

Per la prima volta si celebra in Italia la Giornata nazionale del Made in Italy, che prevede 450 eventi per tutto il mese a partire dal 15 aprile. Al centro il tema dell’innovazione, affrontato come volano di sviluppo per l’industria nazionale. La data del 15 aprile è stata scelta in omaggio a Leonardo da Vinci, nato quello stesso giorno del 1452. Da quest’anno, il suo compleanno sarà l’occasione per ricordare l’arte italiana unita all’ingegno.

La giornata è disciplinata da una legge, la 206 del 2023 ed è organizzata dal Ministero del Made in Italy in collaborazione con i grafici dell’Agenzia commercio estero. Il ministero degli Esteri invece gestirà le iniziative fuori dall’Italia. Saranno presenti tutti i settori, dalla moda all’arredo passando per l’alimentazione. Protagoniste le istituzioni ma anche imprenditori, maestri artigiani, associazioni di settore.

Giornata nazionale del Made in ItalyIl prossimo 15 aprile in Italia si celebrerà per la prima volta la giornata nazionale del Made in Italy. Non è l’unica prima giornata nazionale a essere celebrata quest’anno: per esempio il 20 marzo. Il 20 marzo tra l’altro in tutto il mondo ricorreva già la giornata internazionale della felicità, e quella della lingua francese. Il 7 aprile invece era già il giorno della memoria in onore delle vittime del genocidio in Ruanda e la giornata internazionale della salute. Queste ricorrenze però non sono tutte uguali, né hanno gli stessi scopi. Alcune fanno parte di un calendario ufficiale delle Nazioni Unite (ONU) creato allo scopo di portare all’attenzione mondiale argomenti importanti per qualche motivo

