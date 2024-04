Matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius: data ufficiale e dettagli

Fervono a ritmo serrato i preparativi per il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius : data ufficiale il 22 giugno, a poco meno di un anno dalla nascita della figlia, la primogenita Aria. 'Sto impazzendo', ha confidato ridendo la conduttrice a Mara Venier a Domenica In. 'Ci sposeremo a Vulcano . Ho scelto quell'isola perché, la prima volta che ci andai, dissi 'io mi sposerò qua'. Ce l'avevo in testa da quando avevo 11 anni.

Quel giorno è davvero irripetibile, sto iniziando a emozionarmi, già da adesso'. La conduttrice ha confessato di poter contare sull'aiuto di un famoso wedding planner ma anche sulla madre Ofelia, che è sempre al suo fianco anche nella vita quotidiana. La Leotta di aver raccontato di aver conosciuto il calciatore Loris Karius nell'autunno 2022 e nell'estate 2023è arrivata la bambina. 'Aria è arrivata casualmente.

