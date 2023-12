Politici italiani e debiti: una casta al di sopra delle regole

A casa nostra, se sbagliamo a programmare una spesa, non ci salva nessuno: arrivano le ingiunzioni, le multe, gli interessi per ritardato pagamento. Ma c'è una casta che continua a vivere al di sopra di tutto questo e sta trascinando l'Italia in un mare di debiti: i politici, dal Parlamento giù fino ai consigli regionali, non rispondono mai per gli eventuali danni provocati dalle loro scelte. Tanto, se va male, non saranno rieletti.

Alla peggio, comunque, non ci rimetteranno di tasca propria: i soldi che impegnano non sono mai i loro. Il tema è molto delicato, perché è strettamente legato al funzionamento della nostra democrazia





