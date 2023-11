Appuntamenti politici del 17 novembre 2023 in Italia

Questi alcuni dei principali appuntamenti previsti per il 17 novembre 2023: ++ POLITICA ++ PESCARA - ore 18.00 Forza Italia, assemblea regionale con i ministri degli Esteri Tajani e dell’Università Bernini MILANO - 'Science for Peace and Health 2023', con il commissario Ue all'Economia Gentiloni in videocollegamento ROMA - Confcommercio, ore 10.00 presentazione del Libro 'Sotto Strozzo', con il presidente Sangalli ROMA - Senato, Sala Nassirya ore 10.

00 Convegno Cybersecurity, sfide, innovazione e diritti, su iniziativa di Gelmini in collaborazione l'Organismo Congressuale Forense ROMA - Camera, Sala della Regina ore 11.00 Cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo 2023 del Comitato Leonardo, con il presidente della Camera Fontana, la presidente del Comitato Leonardo Todini, il presidente dell'Agenzia Ice Zoppas, la vicepresidente di Confindustria Beltrame Giacomello e il ministro delle Imprese Urso ROMA - Luiss ore 1

AGENZİA_ANSA: L'Ue rivede il Pil dell'Italia, in calo nel 2023, in rialzo nel 2024L'Ue rivede il Pil dell' Italia , in calo nel 2023, in rialzo nel 2024. Nelle nuove stime previsto +0,7% per quest'anno e +0,9% nel 2024. Il commissario Gentiloni avverte: 'Incertezza e rischi economici sono aumentati' ANSA

MEDİASETTGCOM24: Diminuzione dell'inflazione in Italia a ottobre 2023L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi ha registrato una diminuzione dello 0,2% su base mensile. La drastica discesa del tasso di inflazione si deve in gran parte all'andamento dei prezzi dei beni energetici.

ADNKRONOS: Guerra Israele Hamas, ultime news oggi 15 novembre 2023Operazione militare all'AlShifaHospital di Gaza, la nota delle Forze di difesa israeliane: 'Intento che non venga causato alcun danno ai civili utilizzati da Hamas come scudi umani'. ✍️

TODAY_İT: Pensioni: chi avrà un aumento a dicembre 2023, tra rivalutazione e bonus tredicesimaL'assegno del prossimo mese sarà un po' più alto per i pensionati, per l'adeguamento degli importi al costo della vita e per il bonus...

FATTOQUOTİDİANO: Il Fatto di Domani del 15 Novembre 2023 - Il Fatto QuotidianoAscolta il podcast del Fatto di domani I SINDACATI DIMEZZANO LO SCIOPERO MA RILANCIANO LA MOBILITAZIONE. LANDINI “ATTACCO AI DIRITTI SENZA PRECEDENTI”. MELONI: “PRECETTAZIONE? SCELTA CONDIVISA”.

GAZZETTA_İT: Scooter elettrici: le 5 grandi novità (+1) viste a Eicma 2023La mobilità urbana del futuro è stata tra i grandi temi della fiera milanese e tanti costruttori hanno risposto all’appello con nuove proposte a zero emissioni per tutti i palati. Ma quali sono state le più allettanti?

