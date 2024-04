Pnrr , la Conferenza delle Regioni avverte Fitto : “Pronti a rivolgerci alla Consulta”. Scontro sui tagli ai fondi per gli ospedali, nel parere alla Conferenza Unificata, chiede infatti al governo l’abrogazione del titolo 1 comma 13 del dl Pnrr che taglia alle Regioni destinati alla sanità , o un impegno formale per la reintegrazione dei fondi. Non solo. Se questo non dovesse avvenire le Regioni minacciano di rivolgersi alla magistratura.

Fitto risponde: “Non c’è alcun taglio, solo un’inutile polemica”. Quel taglio però esiste, come sottolineano le Regioni. “Ci siamo sempre mossi in modo costruttivo seppure in uno scenario critico, ovvero per quanto riguarda i fondi ex articolo 20 abbiamo chiesto che vengano reintegrati, ma non abbiamo ottenuto risposte”, ha dichiarato il presidente della Regione Calabria. Inoltre, ha definito “lunare che risorse già a disposizione per l’edilizia sanitaria vengano utilizzate a copertura del Pnrr”. E così il partito si era mosso, smentendo la ricostruzione del ministro Fitto

