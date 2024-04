Decreto Pnrr: Forza Italia contro Fitto, chiede di azzerare i tagli agli ospedali

Decreto Pnrr, Forza Italia contro Fitto: sposa la linea di Occhiuto e chiede di azzerare i tagli agli ospedali che il ministro negava destinati alla messa in sicurezza e adeguamento antisismico delle strutture e chiede alle Regioni di realizzare comunque quegli interventi con un vecchio fondo statale per l’ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico.

Fitto, rispondendo alla Corte e ai governatori, ha sostenuto che non c’è “nessun taglio” e “l’unica differenza è rappresentata dalla circostanza che si consente la realizzazione degli interventi secondo modalità e con il loro stato di avanzamento”. Ma gli alleati di FdI la vedono diversamente, tanto da allinearsi alle opposizioni che hanno presentato un emendamento identico a prima firma(Pd

