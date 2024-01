Panic and Near Tragedy on Alaska Airlines Flight 1282

Questo fermo immagine dal video di Elizabeth Le mostra i passeggeri vicino al buco su un Boeing 737 Max 9 dell'Alaska Airlines, volo 1282, che è stato costretto a tornare all'aeroporto internazionale di Portland venerdì 5 gennaio 2024. (Elizabeth Le tramite AP/LaPresse) Panico e tragedia sfiorata a bordo del volo 1282, un Boeing dell'Alaska Airlines, costretto a un atterraggio d'emergenza a Portland, in Oregon, perdi un'uscita di sicurezza.

La compagnia ha fermato precauzionalmente tutti i suoi 65 modelli di 737 Max 9. L'agenzia Usa per la sicurezza aerea ha ordinato la messa a terra temporanea di 171 velivoli in tutto il mondo. La direttiva "richiede agli operatori (compagnie aeree) di ispezionare l'aereo prima di un nuovo volo", ha affermato l'agenzia. Ma cosa si rischia sul serio con il distacco di un pezzo di fusoliera come quello "perso" ieri sui cieli degli Usa nordoccidentali? Procediamo con ordin





