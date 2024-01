Cerimonia per ricordare i missini uccisi nel 1978

Saluti romani e “presente” per ricordare i camerati che non ci sono più. La si lascia alle spalle una lunga scia di polemiche. Questa mattina la cerimonia per ricordare Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni morti il 7 gennaio del 1978.

Sono passati 46 anni da quando in un agguato nella sede del Movimento Sociale Italiano di Acca Larentia al Tuscolano furono uccisi i tre giovani missini: Bigonzetti e Ciavatta assassinati da un commando di un’organizzazione terroristica di estrema sinistra. Il primo morì sul colpo, il secondo riuscì prima a scappare ma fu nuovamente colpito e spirò durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale. Recchioni morì invece durante gli scontri con le forze dell’ordine nel frattempo arrivate al Tuscolano per sedare la protesta spontanea dei missini sul luogo dell’agguato. Oggi, nel giorno della ricorrenza, il Comune e la Regione Lazio hanno deposto due corone di alloro davanti la vecchia sede Msi di Acca Larenti





