Nuove regole per quarantena e isolamento in Italia

Il ministero della Salute ha aggiornato le regole per quarantena e isolamento per quanto riguarda la pandemia di Covid. La direttiva firmata da Roberto Speranza è dello scorso 11 agosto. Le nuove linee guida prendono in considerazione la situazione vaccinale e la diffusione della variante Delta.

Le indicazioni sono diverse a seconda appunto del fatto che una persona abbia o meno completato da 14 giorni il piano vaccinale e dal tipo di mutazione con cui si è stati in contatto o si sia stati contagiati. Differenza tra quarantena e isolamento La quarantena riguarda persone che hanno avuto un contatto con un positivo e potrebbero quindi essere state contagiate. Per cautela queste persone devono isolarsi nella propria abitazione e non avere contatti con nessuno. Per quanto tempo lo vedremo tra poco. La quarantena non si applica a operatori sanitari e simili per cui si applica la sorveglianza sanitaria attiva. L’isolamento fiduciario interessa le persone positive al tampone per Covid-1

