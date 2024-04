Politici indiani con precedenti penali

Nel senso che molti parlamentari sono gangster condannati per reati molto gravi, e quasi tutti saranno rieletti alle prossime elezioni. Tra il 19 aprile e il 1° giugno di quest’anno in India si voterà per rinnovare il parlamento, che dovrà poi nominare un nuovo governo: molto probabilmente una buona parte degli eletti avrà precedenti penali. Nell’attuale parlamento, il 43 per cento dei deputati ha processi penali in corso.

Molti di questi sono legati all’attivismo e al contesto politico (proteste, picchetti, lotta non violenta), in un paese nel quale, a partire da Gandhi, che passò anni in carcere per le sue attività di protesta contro il regime coloniale britannico, trascorrere un periodo in prigione è diventato piuttosto comune per i politici. Ma il 29 per cento dei parlamentari è accusato di crimini molto seri. Undici parlamentari sono accusati di omicidio e altri trenta di tentato omicidi

