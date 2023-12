Natale in famiglia: 4 consigli per sopravvivere ai parenti (anche a quelli più “serpenti”).

Siete mai stati tentati di alzarvi nel bel mezzo del pranzo di Natale e di piantare in asso il parentado al gran completo, levando al grigio cielo decembrino urla liberatorie mentre fuggite di gran carriera? Avete mai provato l'impulso, nella medesima circostanza, di afferrare la cara zietta per le spalle e, scuotendola, intimarle di desistere dal favorire la sua ottusa opinione, peraltro non richiesta, su cose che non la riguardano? O, ancora, presi dallo sconforto, avete mai sentito il bisogno di appoggiare la testa sul tavolo e quindi sbatterla energicamente, con regolare, lugubre cadenza? Probabilmente sì. Viviamo in un periodo che è un'autentica fucina di ansia, un'epoca in cui la disinformazione genera opinioni divisive e alimenta granitiche certezze in ogni generazion





vogue_italia » / 🏆 17. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La condanna al carabiniere che fotografò Gabriel Natale Hjorth bendato in casermaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Natale Emergency: idee regalo per sostenere i progetti dell'associazioneDal 23 novembre al 24 dicembre, nel negozio di Emergency a Roma è possibile trovare tantissime idee regalo e sostenere così i suoi progetti in Italia e nel mondo.

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Mercatini, presepi ed eventi di Natale in Italia: dal Trentino alla Puglia i più belliLuci, magie, bancarelle a rendere ancor più affascinanti i centri storici e i Borghi più belli d’Italia. Da Trento a Fasano, da Trieste a Greccio, la nostra gu…

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »

Libri da regalare a Natale 2023: i consigli degli editor di VogueNessuna borsetta o ombretto che regalerete agli amici sarà mai in grado di sortire gli stessi effetti di un libro che avete scelto appositamente per loro. Perché significa scorrere righe di trama, capire se si può intrecciare nella storia della vita della persona a cui lo regalerete, e trovare l'incastro. Quando questo succede, vite verranno scardinate, esistenze cambiate, amicizie fortificate. È una grandissima responsabilità, per questo accorre in aiuto la redazione di Vogue Italia, che a ogni possibile destinatario si è immaginato un libro perfetto da corrispondere. Per amici, colleghi, amanti, ex, fidanzati e per qualsiasi persona nella vostra vita. 1 Per confessare a un amico il vostro affetto senza dover aggiungere altro È da quando il suo amico Ken è morto in uno stupidissimo tentativo di furto d'auto negli anni novanta che Hua Hsu cercava un modo per fare i conti con le tante maniere in cui la loro amicizia gli ha cambiato la vita

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »

I regali originali per Natale 2023Tante idee per trovare il regalo giusto da mettere sotto l'albero di Natale 2023, adatto a ogni budget. Scopri come evitare lo stress nella ricerca di regali originali.

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »

Come decorare il caminetto a Natale in 10 idee elegantiPassione camino 🔥❤️ Anche se non lo accendi perché vivi in città, ecco come trasformarlo in un angolo elegante (per bellissime foto da postare su Instagram) seguendo i nostri consigli 👉

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »