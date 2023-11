Natale Emergency: idee regalo per sostenere i progetti dell'associazione

Dal 23 novembre al 24 dicembre, nel negozio di Emergency a Roma è possibile trovare tantissime idee regalo e sostenere così i suoi progetti in Italia e nel mondo.

Dai cesti e tessuti dall’Uganda agli accessori realizzati con materiali di riciclo, dai dolci natalizi alle magliette dell’associazione: sono solo alcuni dei tantissimi prodotti che si possono acquistare sia online, sia nel negozio di Natale Emergency in Via IV Novembre 157/b aperto il lunedì dalle 13:00 alle 19:30 e dal martedì alla domenica dalle ore 11 alle ore 19:30. A rendere speciale il Natale non solo le più di 70 proposte regalo con il logo di Emergency, dalla classica tazza fino all’agenda, ma anche tanti prodotti provenienti dai Paesi in cui l’associazione lavora o da realtà solidali che collaborano con la Ong. Tra queste cooperative solidali che garantiscono il rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori come ad esempio Musizi Joy, dove persone che abitano gli slum di Kampala creano decori per il Natal





