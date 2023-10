Napoli-Milan, per Garcia e Pioli è la partita spartiacque

Apparentemente, sta meglio Garcia. Ha vinto a Verona, ha vinto a Berlino, ha puntellato una panchina sulla quale, dall'inizio della stagione siede suo malgrado il convitato di pietra Spalletti poiché il paragone fra il Napoli di Luciano e questo Napoli accompagna ogni esibizione dei Campioni d'Italia , la cui involuzione sotto il profilo del gioco è sotto gli occhi di tutti.

Il digiuno di Giroud e l'assenza di Osimhen E poi c'è la questione centravanti: Giroud, 37 anni, è uno stoico, ammirevole stakanovista, tuttavia non si può pensare né tantomeno pretendere che da solo sopporti il peso dell'attacco per l'intera stagione. Peraltro, i l francese non segna da 8 partite di fila , fra Serie A ed Europa e questa è la striscia più negativa da quando, nel 2021, è approdato a Milano.

CorSport

