Fiorentina, ecco l'esito degli esami di Kayode: per il terzino è una distorsione di medio grado

, costretto ad abbandonare per un infortunio alla caviglia rimediato ad inizio match, la gara di ieri sera di Conference League che ha visto poi la Fiorentina trionfare per 6-0 sul Cukaricki. Confermato quanto raccontato già da mister Italiano nel post-partita, si tratta di una distorsione alla caviglia e non sembrerebbe essere un problema eccessivamente grave.

"Fiorentina comunica che il calciatore Michael Kayode è stato sottoposto, nel pomeriggio di oggi, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una distorsione di medio grado in assenza di lesioni ossee e ligamentose significative. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni".TOP NEWS ore 17 - La Juve pensa ai rinnovi.

