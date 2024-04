Molinaro parla della situazione della Juventus e di Allegri

TORINO - L'ex giocatore della Juventus , oggi direttore Tecnico del Venezia , Cristian Molinaro ha parlato ai microfoni di Radio Serie A della situazione dei bianconeri e della posizione di Massimiliano Allegri . In una domanda riguardante l'allenatore delle Juve, Stefano Pioli e Raffaele Palladino : ' Allegri? Il mister sta cercando di costruire quel tipo di mentalità che li ha portati a vincere e alle finali di Champions.

La scelta di riprenderlo era stata fatta per questo, in un club prestigioso va data quella mentalità e Allegri sa come trasferirla '. Molinaro su Cambiaso Invece sul tema dei giovani difensori italiani gli è stato chiesto una valutazione tra Raoul Bellanova , Matteo Darmian , Alessandro Buongiorno ed Andrea Cambiaso , così sul bianconero: ' Cambiaso è duttile, può giocare anche a sinistra. Sia lui che Bellanova mi piacciono molto.

