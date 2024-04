SERIE A - Il difensore giallorosso, costretto a lasciare il campo per un malore durante la sfida contro l'Udinese, è stato sottoposto a controlli cardiologici con risultati negativi circa a una patologia cardiaca. "Il quadro clinico - come precisa la Roma in una nota ufficiale - è compatibile per trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro".

ha lasciato l'ospedale di Udine, dove era stato ricoverato domenica sera a seguito del malore che l'aveva costretto a lasciare il campo nel corso della ripresa diin seguito a un dolore acuto precordiale e alterazioni aspecifiche all'elettrocardiogramma effettuato in sala di prima urgenza allo stadioAlla luce degli ultimi esami effettuati in mattinata il quadro clinico è compatibile per trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro.

