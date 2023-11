Migranti, inchiesta coop Karibu: arrestate moglie e suocera del parlamentare Soumahoro

Le indagini condotte dalla procura di Latina e dalla Guardia di Finanza hanno consentito di accertare condotte, contestate a vario titolo e a seconda delle posizioni, di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) e autoriciclaggioAgli arresti domiciliari la moglie Liliane Murekatete e la suocera Marie Therede Mukamatsindo del parlamentare Aboubakar Soumahoro.

Da paladino dei migranti è finito al centro di uno scandalo legato alle cooperative che si occupano di accoglienza, strutture gestiste dalla suocera e dalla moglie.

L'inchiesta della procura di Latina va avanti da metà novembre e il clamore mediatico che ha colpito l'attivista dei diritti dei migranti aumenta di intensità man mano che le indagini portano alla luce i dettagli della vicenda, in cui non risulta indagato e di cui si è sempre dichiarato estraneo. headtopics.com

Per gli inquirenti, c'erano due società-schermo, sostanzialmente fittizie - il Consorzio Aid e la Jambo Africa - che avrebbero emesso fatture per "operazioni inesistenti" ed effettuato anche bonifici verso l'estero.

Migranti, arresti domiciliari per la moglie e la suocera di SoumahoroMarie Therese Mukamatsindo e Liliane Murekatete, suocera e moglie dell'onorevole Soumahoro, sono state poste agli arresti domiciliari a seguito dell'indagine sulla gestione dei migranti Leggi di più ⮕

Migranti, a Lampedusa circa 800 migranti, 148 pronti a partireNotte di sbarchi a Lampedusa, arrivati in 340. Altri 48 all'isola giunti sull'Isola dei Conigli (ANSA) Leggi di più ⮕

MotoGP in Thailandia: Quartararo il più veloce nel warm up, 2° Bagnaia, 9° MartinLa gara alle 9 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW Leggi di più ⮕

Arrestate moglie e suocera del parlamentare SoumahoroIndagine della procura di Latina su gestione coop Latina Leggi di più ⮕

Arrestate moglie e suocera del parlamentare SoumahoroArrestate la moglie del parlamentare Aboubakar Soumahoro, Liliane Murekatete, e la suocera, Marie Therede Mukamatsindo. Le due donne sono state poste ai domiciliari. Le misure sono state disposte dal gip di Latina nell'ambito dell'inchiesta sulle coo... Leggi di più ⮕

Nuova notte di sbarchi a Lampedusa, arrivati 340 migrantiSono 340 i migranti che sono sbarcati a Lampedusa, a partire dalla mezzanotte scorsa. Sei i barconi, tutti salpati dalla Libia, che sono stati agganciati o soccorsi dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di porto. Leggi di più ⮕