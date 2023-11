Omicidio Marisa Leo, murale dedicato alla donna cancellato a Marsala

Era stato realizzato con materiale adesivo biodegradabile. Il sindaco all'artista: "Rifai l'opera al Museo del Vino" Il murale realizzato dall'artista Fabio Ingrassia su una delle pareti interne dell'arco di Porta Garibaldi, a Marsala, raffigurante, uccisa lo scorso 6 settembre dall'ex compagno Angelo Reina, che poi si è suicidato, è stato eliminato da ignoti.

"Il mio dipinto, diventato per tutti un simbolo contro le violenze è stato eliminato in questi giorni", ha scritto Fabio Ingrassia su Facebook. "Non sono deluso perché hanno distrutto una mia opera, che con tanto lavoro e amore avevo realizzato. Sono deluso, anche se spero sia stata opera di qualche ragazzino". Il murale era stato realizzato con materiale adesivo biodegradabile.

Femminicidio di Marisa Leo, a Marsala cancellato il murale dedicato alla donnaIl murale realizzato dall'artista Fabio Ingrassia su una delle pareti interne dell'arco di Porta Garibaldi, a Marsala, raffigurante Marisa Leo, uccisa lo scorso 6 settembre dall'ex compagno Angelo Reina, che poi si è suicidato, &eg... Leggi di più ⮕

“Nun se po’ cchiù parlà”, Marisa Laurito scherza (mica tanto) in una canzone alla Arbore sul…Nel pezzo scritto da Lorenzo Hengeller (in anteprima il video su FQMagazine), la celebre attrice della banda di Quelli della notte si lamenta con spudorata ironia di cancel culture, finte battaglie formali per le donne e per quella spensieratezza che non fa più parte della vita di tutti i giorni. Leggi di più ⮕

Savona: aggredisce e tenta di strangolare la moglie, arrestato per tentato omicidioE’ successo la scorsa notte in un alloggio del centro di Savona dove sono arrivati i carabinieri e il sostituto procuratore Ferro. L’uomo quando si è accorto c… Leggi di più ⮕

Tentato omicidio per debiti di droga: tre arresti a SulmonaRapina, lesioni personali e spaccio in concorso. Sono queste le accuse, a vario titolo, che la... Leggi di più ⮕

Morto sul lavoro a Mantignana: la procura di Perugia indaga per omicidio colposoPERUGIA - Omicidio colposo. Con individuazione di profili di responsabilità in corso. Nella... Leggi di più ⮕

Almanacco di oggi domenica 29 ottobre: l’omicidio di Corradino, ultimo erede degli SveviE nel 2015 Pechino annunciò la fine della politica del figlio unico, introdotta da Deng Xiaoping nel 1979 per contenere l’esplosione demografica Leggi di più ⮕