Meloni attacca sul Superbonus: "La più grande truffa ai danni dello Stato italiano della storia"

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parla a "Quarta Repubblica" su Rete 4 e torna ad attaccare sul Superbonus e la voragine aperta nei conti dello Stato. "Il Superbonus partiva da un principio che è condivisibile, il problema è come è stato fatto", "la norma è scritta così male che si è configurata come la più grande truffa ai danni dello Stato italiano della storia, i miliardi di euro di truffa che stanno venendo fuori sono qualcosa che non si è mai visto".

Il premier torna anche a parlare del caso Ferragni: "Nessuno c'è stato nessuno scontro con Chiara, ma giovedì faremo intervento in consiglio dei ministri su attività imprenditoriali e beneficenza"." e "il 50% di queste risorse è andata alla fetta più ricca della popolazione: gente che non aveva casa ha pagato per la seconda casa del miliardario". "Quest'anno ho fatto una manovra di 30 miliardi - ha concluso - partivo da 20 da pagare sul superbonus e 13 sul debito: il superbonus s'è mangiato una finanziaria e così sarà nei prossimi anni





